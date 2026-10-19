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19.10.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos steigt am Nachmittag

Temenos Aktie News: Temenos steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,90 CHF zu.

Temenos
71.89 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'210 Punkten liegt. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,50 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 71,55 CHF. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 35'368 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 17,36 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4957 17.12.2027 151874471
Long 287.4 18.12.2026 155738933
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.185 10.37 159232243
Long 12.4783 4.34 161119525
Long 22.0769 1.02 161119647
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.185 9.88 155101789
Short 11.975 4.59 157924956
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.11 145140209
Long 8 -25.35 159012613
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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