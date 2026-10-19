Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 72,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'214 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Temenos-Aktie bei 72,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 71,55 CHF. Bisher wurden heute 18'139 Temenos-Aktien gehandelt.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,83 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Abschläge von 17,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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