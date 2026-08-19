Temenos Aktie News: Temenos büsst am Vormittag ein

Um 09:28 Uhr fiel die Temenos-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 73,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'186 Punkten steht. In der Spitze büsste die Temenos-Aktie bis auf 73,00 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'094 Temenos-Aktien den Besitzer.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 15,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 19,24 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,73 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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