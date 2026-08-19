Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Temenos-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 73,30 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Temenos-Aktie bis auf 72,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 76'286 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Es stand ein EPS von 0,80 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Temenos noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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