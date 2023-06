Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 73,04 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'945 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Temenos-Aktie bisher bei 73,56 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,76 CHF. Bisher wurden via SIX SX 40'401 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,32 CHF. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 16,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,61 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Temenos-Aktie 47,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Temenos liess sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 220,68 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,50 USD ausgewiesen.

Temenos wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 20.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 3,02 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch