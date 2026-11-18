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18.11.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 77,60 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 77,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'019 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Temenos-Aktie bisher bei 77,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 78,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'988 Temenos-Aktien umgesetzt.
Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 31,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 USD je Aktie ausschütten. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Temenos am 18.11.2026
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