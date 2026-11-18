Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 78,05 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'060 Punkten realisiert. Bei 78,05 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'613 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 10,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 0,52 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,54 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.04.2028 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Temenos.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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