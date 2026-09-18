Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 67,65 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'675 Punkten tendiert. Bei 67,65 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 67,10 CHF. Zuletzt wechselten 7'460 Temenos-Aktien den Besitzer.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 28,60 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 14,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,75 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Temenos im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umsetzen können.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,46 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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