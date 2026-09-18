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18.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos behauptet sich am Freitagnachmittag

Temenos Aktie News: Temenos behauptet sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Temenos hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 67,15 CHF.

Temenos
67.10 CHF -0.16%
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Die Temenos-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 67,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. Die Temenos-Aktie legte bis auf 67,85 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Temenos-Aktie sank bis auf 67,00 CHF. Bei 67,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 55'427 Temenos-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 29,56 Prozent zulegen. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,84 Prozent.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,75 USD je Aktie ausschütten. Am 22.07.2026 äusserte sich Temenos zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,46 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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