Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Vormittag vor

Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 67,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'619 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,58 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,58 CHF. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 5'046 Aktien.

Bei einem Wert von 81,94 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.06.2023). Gewinne von 21,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 35,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.07.2023 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 239,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,10 USD umgesetzt.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 3,07 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch