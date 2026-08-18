Temenos Aktie News: Temenos verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Temenos-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 74,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'176 Punkten notiert. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,40 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 74,50 CHF. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 6'063 Aktien.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 14,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,73 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,48 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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