Temenos Aktie News: Temenos reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 74,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Temenos-Aktie bei 75,25 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 62'759 Temenos-Aktien umgesetzt.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 26,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Temenos veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 236.05 Mio. CHF umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 21.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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