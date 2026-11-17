Um 09:28 Uhr fiel die Temenos-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 79,65 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'277 Punkten liegt. Die Temenos-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,50 CHF nach. Bei 80,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2'485 Temenos-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 9,23 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Temenos ein EPS von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 222.48 Mio. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206.88 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 25.04.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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