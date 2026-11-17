Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 78,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'128 Punkten steht. Die Temenos-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,45 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50'735 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 10,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 24,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Temenos am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 206.88 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 222.48 Mio. CHF ausgewiesen.

Temenos wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 25.04.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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