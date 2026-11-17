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17.11.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 79,85 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 79,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Im Tief verlor die Temenos-Aktie bis auf 79,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,60 CHF. Bisher wurden heute 10'108 Temenos-Aktien gehandelt.
Bei 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 8,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 59,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 USD. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 0,52 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 222.48 Mio. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206.88 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 25.04.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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