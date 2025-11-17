Temenos Aktie News: Temenos am Mittag mit Kurseinbussen

Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 73,05 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 17'307 Punkten realisiert. Bei 73,05 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'855 Temenos-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 9,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Temenos liess sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,52 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 0,37 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 206.89 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213.94 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -3,30 Prozent verringert.

Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,02 USD je Aktie aus.

