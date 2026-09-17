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17.09.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag fester

Temenos Aktie News: Temenos am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,35 CHF.

Temenos
67.21 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'623 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 67,65 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,85 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'593 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 29,18 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 13,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,75 USD aus. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Temenos-Anleger Experten zufolge am 21.10.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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