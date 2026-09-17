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17.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos steigt am Nachmittag

Temenos Aktie News: Temenos steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Temenos. Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Temenos
67.21 CHF 0.44%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 67,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,65 CHF zu. Bei 66,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 46'337 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 29,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,20 CHF am 23.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 12,04 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,75 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -5,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236.05 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,46 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2182 17.12.2027 151874134
Long 268.8 18.12.2026 155739244
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.2182 4.60 159232243
Long 15.8118 2.53 159232180
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.5559 17.69 155101789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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