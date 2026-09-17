Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 67,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'608 Punkten steht. Bei 67,65 CHF markierte die Temenos-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,85 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'231 Temenos-Aktien.

Bei einem Wert von 87,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 22,82 Prozent niedriger. Am 23.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 11,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,75 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 222.48 Mio. CHF, gegenüber 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,75 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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