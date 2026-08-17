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17.08.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Temenos

Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Temenos

Die Aktie von Temenos gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Temenos-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 73,90 CHF.

Temenos
74.29 CHF -3.00%
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Die Temenos-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 73,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'298 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Temenos-Aktie bis auf 73,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,65 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'476 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 17,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Temenos-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Temenos-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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