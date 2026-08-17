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17.08.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos gibt am Nachmittag ab

Temenos Aktie News: Temenos gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 74,45 CHF nach.

Temenos
73.74 CHF -3.71%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Temenos-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 74,45 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Im Tief verlor die Temenos-Aktie bis auf 73,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,65 CHF. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 53'454 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 CHF) erklomm das Papier am 15.01.2026. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 14,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 20,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Temenos gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 21.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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