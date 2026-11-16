Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Montagvormittag

Das Papier von Temenos konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 80,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'346 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 81,05 CHF. Bei 81,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'483 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,61 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 26,78 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 lud Temenos zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 222.48 Mio. CHF umgesetzt, gegenüber 206.88 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 25.04.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,45 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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