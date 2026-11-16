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16.11.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 81,05 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 81,05 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'400 Punkten liegt. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,65 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 28'297 Temenos-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 7,34 Prozent Luft nach oben. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Temenos-Aktie liegt somit 36,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Temenos-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 25.04.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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