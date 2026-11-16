Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich am Mittag fester

Die Temenos-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 81,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'356 Punkten notiert. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,25 CHF zu. Bei 81,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 12'268 Temenos-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 7,41 Prozent Plus fehlen der Temenos-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,91 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 222.48 Mio. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Temenos einen Umsatz von 206.88 Mio. CHF eingefahren.

Die Temenos-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Temenos rechnen Experten am 25.04.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,45 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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