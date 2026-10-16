Temenos Aktie News: Temenos am Freitagvormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 73,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,25 CHF. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 4'901 Aktien.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF ab. Mit Abgaben von 19,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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