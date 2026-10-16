Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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16.10.2026 16:29:00
Temenos Aktie News: Anleger schicken Temenos am Freitagnachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Temenos. Zuletzt fiel die Temenos-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 73,00 CHF ab.
Die Temenos-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 73,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'283 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 72,90 CHF. Bei 73,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Temenos-Aktie belief sich zuletzt auf 31'583 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 18,90 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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