Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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16.10.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos zeigt sich am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Temenos. Zuletzt ging es für das Temenos-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 74,00 CHF.
Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 74,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. Bei 74,15 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'590 Temenos-Aktien.
Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Temenos wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,45 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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