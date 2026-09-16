Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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16.09.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochvormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,35 CHF ab.
Die Temenos-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 67,35 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Temenos-Aktie bis auf 67,35 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'107 Temenos-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 29,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 12,10 Prozent Luft nach unten.
Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,75 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.
Temenos wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,46 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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