Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Temenos-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 67,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'511 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Temenos-Aktie bei 66,15 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'490 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 11,64 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,75 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Temenos Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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