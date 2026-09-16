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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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16.09.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos gibt am Mittag nach

Temenos Aktie News: Temenos gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Temenos. Der Temenos-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 66,60 CHF.

Temenos
66.84 CHF -1.43%
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Die Temenos-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 66,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'537 Punkten realisiert. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,15 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 67,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 38'900 Temenos-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 30,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Temenos-Aktie derzeit noch 11,11 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,75 USD aus. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236.05 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 222.48 Mio. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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