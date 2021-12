Temenos Aktie News: Temenos präsentiert sich fester

Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2.4 Prozent auf 126.35 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'979 Punkten liegt. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 128.25 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123.25 CHF. Zuletzt wechselten 99'185 Temenos-Aktien den Besitzer.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4.37 USD je Temenos-Aktie belaufen.

Die Temenos AG ist ein führender Anbieter von Softwaresystemen für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Fondsverwaltung und Microfinance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient weltweit mehr als 3.000 Finanzunternehmen. Temenos wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz.

Redaktion finanzen.net