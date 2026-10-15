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15.10.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Vormittag

Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Temenos gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 71,90 CHF.

Temenos
73.22 CHF 3.59%
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Die Temenos-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 71,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Temenos-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,90 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 71,30 CHF. Bisher wurden heute 4'016 Temenos-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 USD aus. Am 22.07.2026 hat Temenos die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Temenos dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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