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15.10.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Kursplus

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Temenos zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 72,95 CHF zu.

Temenos
73.22 CHF 3.59%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Temenos-Papiere um 16:28 Uhr 2,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 72,95 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 32'755 Temenos-Aktien.

Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 CHF je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 222.48 Mio. CHF – eine Minderung von -5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 236.05 Mio. CHF eingefahren.

Die Temenos-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Temenos die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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