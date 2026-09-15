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15.09.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos verliert am Vormittag

Temenos Aktie News: Temenos verliert am Vormittag

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 69,00 CHF.

Temenos
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Die Temenos-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 69,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 6'889 Temenos-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 26,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 14,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,75 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF im Vergleich zu 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Temenos möglicherweise am 21.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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