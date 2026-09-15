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15.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Keller

Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag im Keller

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 67,85 CHF.

Temenos
67.81 CHF -3.04%
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Die Temenos-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 67,85 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Temenos-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,25 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 106'697 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,22 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.07.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,75 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,75 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 21.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,50 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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