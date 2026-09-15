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15.09.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Temenos

Temenos Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Temenos

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Temenos-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 68,05 CHF.

Temenos
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 5,0 Prozent auf 68,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'404 Punkten steht. Die Temenos-Aktie sank bis auf 67,25 CHF. Bei 71,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 71'864 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 markierte das Papier bei 87,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Am 23.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 13,01 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Temenos-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,75 USD belaufen. Am 22.07.2026 hat Temenos in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Temenos im Jahr 2026 4,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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