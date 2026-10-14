Temenos Aktie News: Temenos am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Temenos-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,30 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'767 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Temenos-Aktie bei 70,10 CHF. Bei 70,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 1'887 Stück.

Am 15.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Temenos-Aktie 23,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 15,79 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Temenos-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,80 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Temenos 1,93 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -5,75 Prozent verringert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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