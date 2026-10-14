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14.10.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Mittag nordwärts

Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Temenos gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 71,10 CHF.

Temenos
71.02 CHF 0.47%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 71,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'913 Punkten steht. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 71,25 CHF zu. Mit einem Wert von 70,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 8'587 Temenos-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Temenos-Aktie somit 18,28 Prozent niedriger. Am 23.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 59,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 16,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im Vorjahr hatte Temenos 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,45 USD je Aktie in den Temenos-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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