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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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14.09.2026 09:29:00

Temenos Aktie News: Temenos zieht am Montagvormittag an

Temenos Aktie News: Temenos zieht am Montagvormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Temenos. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 70,80 CHF.

Temenos
69.93 CHF 1.92%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Temenos legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,4 Prozent auf 70,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'582 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Temenos-Aktie bei 70,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'234 Temenos-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.01.2026 bei 87,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Temenos-Aktie mit einem Kursplus von 22,88 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Temenos-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,75 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -5,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 236.05 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Temenos veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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