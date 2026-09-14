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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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14.09.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Nachmittag vor

Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Temenos. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 71,25 CHF.

Temenos
69.93 CHF 1.92%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,1 Prozent auf 71,25 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 71,85 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,65 CHF. Zuletzt wechselten 48'044 Temenos-Aktien den Besitzer.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 22,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,91 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Temenos-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,75 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Temenos 1,40 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Temenos am 22.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Temenos rechnen Experten am 21.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,50 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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