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Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

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14.09.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos steigt am Mittag

Temenos Aktie News: Temenos steigt am Mittag

Die Aktie von Temenos gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 71,20 CHF.

Temenos
69.93 CHF 1.92%
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Um 12:28 Uhr sprang die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 71,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'624 Punkten steht. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,25 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 69,65 CHF. Bisher wurden heute 21'115 Temenos-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 18,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,85 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,75 USD je Temenos-Aktie. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Temenos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. Temenos dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 21.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Temenos-Aktie in Höhe von 4,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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