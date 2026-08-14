Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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14.08.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos verteuert sich am Freitagvormittag
Die Aktie von Temenos gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 76,10 CHF.
Das Papier von Temenos legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,9 Prozent auf 76,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Temenos-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,50 CHF. Bei 74,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 28'648 Temenos-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 87,00 CHF markierte der Titel am 15.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Temenos-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Temenos in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 222.48 Mio. CHF im Vergleich zu 236.05 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Am 21.10.2027 wird Temenos schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Temenos-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,48 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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