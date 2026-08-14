Temenos Aktie News: Temenos schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 75,15 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'266 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Temenos-Aktie bei 77,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 133'214 Temenos-Aktien.

Bei einem Wert von 87,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 21,22 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,73 USD, nach 1,40 CHF im Jahr 2025. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 236.05 Mio. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2027 erwartet.

In der Temenos-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

Temenos-Aktie steigt: Unternehmen lanciert neues Aktienrückkaufprogramm

SPI-Titel Temenos-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Temenos von vor 3 Jahren rentiert?

Temenos gewinnt Saudische GO Telecom als Kunden für digitale Kreditplattform - Aktie reagiert kaum