Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 76,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'379 Punkten notiert. Bei 76,90 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95'019 Temenos-Aktien.

Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 14,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 22,11 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,73 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Temenos am 22.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Temenos 222.48 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 236.05 Mio. CHF umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 21.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Temenos im Jahr 2026 4,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

Temenos-Aktie steigt: Unternehmen lanciert neues Aktienrückkaufprogramm

SPI-Titel Temenos-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Temenos von vor 3 Jahren rentiert?

Temenos gewinnt Saudische GO Telecom als Kunden für digitale Kreditplattform - Aktie reagiert kaum