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13.11.2026 09:29:00
Temenos Aktie News: Temenos verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau
Die Aktie von Temenos zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Temenos-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 79,35 CHF.
Mit einem Kurs von 79,35 CHF zeigte sich die Temenos-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Temenos-Aktie sogar auf 79,50 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Temenos-Aktie bis auf 79,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Temenos-Aktien beläuft sich auf 1'492 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 CHF erreichte der Titel am 15.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 9,64 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 25,39 Prozent würde die Temenos-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Temenos seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 USD je Aktie ausschütten. Temenos liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 222.48 Mio. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 206.88 Mio. CHF umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Temenos am 23.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 25.04.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Temenos ein EPS in Höhe von 4,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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