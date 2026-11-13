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13.11.2026 16:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Freitagnachmittag im Aufwind

Temenos Aktie News: Temenos am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Temenos zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Temenos-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 80,00 CHF nach oben.

Temenos
79.63 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Temenos-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 80,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'236 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Temenos-Aktie bis auf 80,05 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'940 Temenos-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 8,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,20 CHF fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Temenos-Aktie damit 35,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Temenos-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Temenos am 22.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Temenos 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 206.88 Mio. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 222.48 Mio. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 25.04.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.8 3.52 156451816
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