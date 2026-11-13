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13.11.2026 12:29:00
Temenos Aktie News: Temenos gewinnt am Freitagmittag an Fahrt
Die Aktie von Temenos gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 79,50 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Temenos-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 79,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'280 Punkten steht. Die Temenos-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,70 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'623 Temenos-Aktien umgesetzt.
Am 15.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Temenos-Aktie derzeit noch 9,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.07.2026 bei 59,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Temenos-Aktie mit einem Verlust von 25,53 Prozent wieder erreichen.
Für Temenos-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Temenos am 22.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Temenos mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206.88 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.
Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 25.04.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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