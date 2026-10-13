Temenos Aktie News: Temenos tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 70,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'835 Punkten notiert. In der Spitze legte die Temenos-Aktie bis auf 70,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,00 CHF. Von der Temenos-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'290 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Temenos-Aktie ist somit 23,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2026 Kursverluste bis auf 59,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Temenos-Aktie 16,03 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 USD. Im Vorjahr erhielten Temenos-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,80 CHF gegenüber 1,93 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,75 Prozent auf 222.48 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Temenos wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,45 USD je Temenos-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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