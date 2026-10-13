Temenos Aktie News: Temenos am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 69,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'881 Punkten liegt. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,80 CHF nach. Bei 70,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 15'565 Temenos-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,55 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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