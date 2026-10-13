Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’024 1.1%  SPI 19’839 1.0%  Dow 51’851 0.4%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 6’200 0.0%  Gold 4’187 0.4%  Bitcoin 69’287 1.6%  Dollar 0.8325 -0.2%  Öl 105.2 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Volkswagen (VW) vz-Aktie
Commerzbank-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
JP Morgan Chase & Co. verleiht Givaudan-Aktie Overweight in jüngster Analyse
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie
UnitedHealth-Aktie im Plus: Gewinnziel erneut angehoben
Suche...
Plus500 Depot

Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 12:29:00

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag auf rotem Terrain

Temenos Aktie News: Temenos am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Temenos gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Temenos-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 69,85 CHF.

Temenos
69.74 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Temenos nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 69,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'881 Punkten liegt. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,80 CHF nach. Bei 70,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 15'565 Temenos-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.01.2026 auf bis zu 87,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,55 Prozent könnte die Temenos-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 59,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Temenos-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 USD. Am 22.07.2026 legte Temenos die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 CHF, nach 1,93 CHF im Vorjahresvergleich. Temenos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 222.48 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236.05 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Temenos am 27.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Temenos.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Temenos-Gewinn in Höhe von 4,45 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Temenos-Aktie

Erste Schätzungen: Temenos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 3 Jahren verdient

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor einem Jahr eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3632 18.06.2027 156564597
Long 12.1652 19.03.2027 154750597
Long 279.8 18.12.2026 147391584
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3684 10.18 159232245
Long 11.6667 4.96 160577723
Long 15.5556 2.96 160577721
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1795 9.56 157925050
Short 8.75 7.11 157924956
Short 18.6667 1.47 160910232
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -35.10 145140207
Long 8 -12.62 159012622
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Temenos AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’618.66 19.83 S1B74U
Short 14’917.94 13.81 SJYB2U
Short 15’469.65 8.90 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’024.49 13.10.2026 13:48:40
Long 13’456.08 19.14 SVBOKU
Long 13’160.04 13.67 SXBT2U
Long 12’606.26 8.90 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Temenos AG 69.65 -0.50% Temenos AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.