Temenos-Aktie aktuell: Temenos tritt auf der Stelle

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Temenos-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SWL bei 122.05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 12'912 Punkten notiert. Bei 123.90 CHF erreichte die Temenos-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Temenos-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121.50 CHF nach. Bei 121.80 CHF startete der Titel in den SWL-Handelstag. Zuletzt wechselten via SWL 324'945 Temenos-Aktien den Besitzer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Temenos einen Gewinn von 4.02 USD je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die Temenos AG ist ein führender Anbieter von Softwaresystemen für Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Fondsverwaltung und Microfinance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient weltweit mehr als 3.000 Finanzunternehmen. Temenos wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz.

Redaktion finanzen.ch